Fahrzeugbrand- Vollsperrung BAB 60



Der Brandort befindet sich zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem auf der Richtungsfahrbahn Wittlich.

Ein Pkw stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Durch das Feuer traten größere Mengen Betriebsstoffe aus. Die Maßnahmen der umliegenden Feuerwehren, der Autobahnmeisterei sowie der Polizei Bitburg dauern derzeit noch an. Aus diesem Grund bleibt die Richtungsfahrbahn Wittlich zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem weiterhin voll gesperrt.

Der Verkehr wird aktuell durch die Polizei Bitburg an der Anschlussstelle Bitburg abgeleitet. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu umfahren.



Über die Aufhebung der Sperrung wird gesondert informiert



