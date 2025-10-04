Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der 27-jährige Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in Anbetracht der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend fing das Fahrzeug Feuer. Die zwei Fahrzeuginsassen konnten dieses eigenständig verlassen und wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwache 1 der FW Idar-Oberstein. Die B41 musste für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt werden.
Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
