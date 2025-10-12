Beim Fahrzeugführer konnten Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden.
Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.
Im Weiteren konnte festgestellt werden, dass der Termin zur Hauptuntersuchung vom PKW bereits seit mehr als acht Monaten überschritten war.
Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und mit abgelaufener Hauptuntersuchung
Beim Fahrzeugführer konnten Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden.