Fahrerflucht in der Friedhofstraße - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Lkw mit Rungen zum Transport von Rundstämmen handeln.



Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, um sachdienliche Hinweise.



