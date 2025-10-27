Manderscheid
Fahren unter Drogeneinfluss
Am 26.10.2025 gegen 20:56 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 29-jährigen Fahrzeugführer eines Transporters, als dieser in der Kurfürstenstraße in Manderscheid unterwegs war.



Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer aus dem benachbarten luxemburgischen Ausland drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe Cannabis.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

