Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer aus dem benachbarten luxemburgischen Ausland drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.
Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe Cannabis.
Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.
Fahren unter Drogeneinfluss