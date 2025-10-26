Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 25.10.2025 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Feldweg zwischen "Am Zackeltergraben" und der Bundestraße 50 in Altrich, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert war.