Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 19.10.2025 gegen 13:44 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Radweg an der L 54 in Wittlich.





Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über einen aktuellen Versicherungsschutz verfügte.



Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde seiner Mutter überstellt.



