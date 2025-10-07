Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln; Verdacht Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, den 06.10.2025 gegen 15:20 Uhr wurde ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an seinem Leichtkraftrad kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Im Rahmen der Kontrolle konnte weiterhin festgestellt werden, dass das vom Fahrzeugführer geführte Leichtkraftrad ca. 50 km/h schnell fährt und der Fahrzeugführer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnisklasse war. Weiterhin konnten beim Beschuldigten Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.



Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.



