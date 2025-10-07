Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln; Verdacht Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Im Rahmen der Kontrolle konnte weiterhin festgestellt werden, dass das vom Fahrzeugführer geführte Leichtkraftrad ca. 50 km/h schnell fährt und der Fahrzeugführer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnisklasse war. Weiterhin konnten beim Beschuldigten Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.
Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.
