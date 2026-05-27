Birkenfeld
Fahndungsrücknahme - Vermisste 12-Jährige wurde gefunden
Symbolbild
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dpa

Die seit Dienstagnachmittag, dem 26. Mai vermisste 12-Jährige aus Brücken bei Birkenfeld ist wieder da. Am gestrigen Abend, gegen 23 Uhr konnte sie von Polizeibeamten in Kaiserslautern angetroffen und an ihre Wohnanschrift zurückgebracht werden.

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Birkenfeld (ots) -

Die seit Dienstagnachmittag, dem 26. Mai vermisste 12-Jährige aus Brücken bei Birkenfeld ist wieder da.

Am gestrigen Abend, gegen 23 Uhr konnte sie von Polizeibeamten in Kaiserslautern angetroffen und an ihre Wohnanschrift zurückgebracht werden.
Die weiteren Informationen und das Foto der Vermissten auf unserer Website wurden gelöscht.
Dritte werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.

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Telefon: 0651 983 40021
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