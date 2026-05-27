Fahndungsrücknahme - Vermisste 12-Jährige wurde gefunden

Die seit Dienstagnachmittag, dem 26. Mai vermisste 12-Jährige aus Brücken bei Birkenfeld ist wieder da. Am gestrigen Abend, gegen 23 Uhr konnte sie von Polizeibeamten in Kaiserslautern angetroffen und an ihre Wohnanschrift zurückgebracht werden.

Birkenfeld (ots) -



Die seit Dienstagnachmittag, dem 26. Mai vermisste 12-Jährige aus Brücken bei Birkenfeld ist wieder da.



Am gestrigen Abend, gegen 23 Uhr konnte sie von Polizeibeamten in Kaiserslautern angetroffen und an ihre Wohnanschrift zurückgebracht werden.

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