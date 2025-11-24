Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch bei Tageslicht

Zunächst klopfte und klingelte der Täter an den Haustüren in der Straße im Brühl.



Nachdem hierauf keine Reaktion folgte, versuchter er mehrfach Türen aufzubrechen, bis er durch eine Bewohnerin bei der Tatausführung gestört wurde.



Der daraufhin flüchtende Täter kann wie folgt beschrieben werden:



männlich, ca. Mitte 30 alt, ca. 1,75 m groß, Glatze, osteuropäisches Aussehen/Akzent, schlanke/sportliche Statur, olivgrüne Jacke, hellgraue Jogginghose



Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390



