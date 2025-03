Fahndung erledigt - mutmaßlicher Voyeur identifiziert

Nach einem Zeugenhinweis wurde die Person heute, den 19. März, von der Polizei in Wittlich angetroffen. Gegen ihn besteht der Verdacht, eine Kamera in einer Zugtoilette und in einer Umkleidekabine einer C&A Filiale in Wittlich installiert zu haben. Während der Einrichtung der Kamera in der Umkleidekabine filmte sich der mutmaßliche Tatverdächtige selbst, sodass gute Bildaufnahmen von ihm gesichert werden konnten.

Der 38- jährige mutmaßliche Tatverdächtige bestreitet die Installation der Kamera. Die weiteren Ermittlungen zu dem eigentlichen Tatgeschehen dauern zur Zeit an.



Gegen den Tatverdächtigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen (§ 201 a StGB) geführt.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die gute Unterstützung und die Vielzahl an Hinweisen.



Die Medien werden gebeten, das von uns veröffentlichte Fahndungsfoto aus ihren eigenen Publikationen zu löschen.



