Erstmeldung: Verdacht eines Raubes auf Antiquitätenladen



Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,90 m groß, schmal, schwarz gekleidet, sprach Trierer Dialekt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



- Wer hat einen auffälligen Mann in der Bitburger Straße oder der

Umgebung gesehen?

- Wer hat die Tat beobachtet?

- Wem ist eine hektische, möglicherweise laufende Person in der

Nähe aufgefallen?

- Wer hat in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet?



Die Polizei gibt folgenden wichtigen Hinweis:



Sprechen Sie die Person nicht an und nehmen Sie keinen Anhalter mit. Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei über den Notruf 110.



Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390



