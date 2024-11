Erster Schneefall – Wie verhalte ich mich?

Es steht außer Frage, dass die Straßenverhältnisse im Winter mit Abstand am unberechenbarsten sind.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein gibt nun folgende Tipps, wie Sie sicher durch den Winter kommen:



– Informieren Sie sich über die aktuellen Wettermeldungen!

– Überprüfen Sie vor Fahrtantritt den verkehrssicheren Zustand

ihres Fahrzeugs (Winterreifen, Profiltiefe und richtiger

Luftdruck, Funktionsfähigkeit der Scheinwerfer, Füllstand der

Scheibenwischanlage, Bremsen, etc.)!

– Planen Sie mehr Zeit für ihre Fahrt ein, sodass kein Zeitdruck

entsteht!

– Passen Sie ihre Geschwindigkeit der Witterung an und halten Sie

genügend Abstand zum Vordermann!

– Fahren Sie bei Glätte mit niedriger Drehzahl. Damit bauen die

Reifen besseren Grip auf!

– Führen Sie keine ruckartigen Lenkbewegungen aus!



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wünscht allen Fahrzeugführern eine gute Fahrt! Passen Sie auf sich und andere auf!



