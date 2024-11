Emotionale Demonstration „Justice for Micha“ – Polizei zieht insgesamt positives Resümee

Die Versammlungsteilnehmer hielten sich überwiegend an den in den intensiven Kooperationsgesprächen vereinbarten Ablauf. Kurzfristig marschierte ein Teil der stark emotionalisierten Demonstrationsteilnehmenden in Richtung des Haupttors der Airbase, so dass die Polizei diesen durch den Aufbau einer Polizeikette absperren musste. Auf Ansprache durch den Einsatzleiter und nach Rücksprache mit den Verantwortlichen zogen sich die Teilnehmenden wieder zurück.



Die Polizei schätz die Zahl der Teilnehmenden auf ca. 800 Personen, von denen viele bis gegen 20 Uhr im Regen vor dem Tor der Airbase ausharrten.



„Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Organisatoren und den Teilnehmenden der Demonstration sowie den beteiligten Behörden und den Verantwortlichen der Airbase für die gute Zusammenarbeit. Vor dem Hintergrund der hohen emotionalen Betroffenheit der Menschen, danke ich den Organisatoren auch für die gute Kommunikation während der Versammlung“, sagt Kriminaldirektor Patrick Niegisch, der den Einsatz der Polizei leitete.



Die temporären Verkehrsbeeinträchtigungen bei der An- und Abreise sowie der Querung der L46 durch die Demonstrationsteilnehmenden fielen, wie erwartet, geringfügig aus.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell