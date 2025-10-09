Einsatz bei Arla Foods

Austritts eines Gefahrstoffes.



Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr der temporäre Austritt von Ammoniak infolge einer Leckage an einem Betriebssystem festgestellt.



Die Leckage konnte abgedichtet werden. Das betroffene Betriebsgebäude wurde gelüftet.Die Leckage war auf einen technischen Defekt an der Anlage zurückzuführen.



Vor Ort waren ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz, u.a. der Gefahrstoffzug des Eifelkreises.



