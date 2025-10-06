Weiterhin wurden durch unbekannte Täter am Ortseingang Erlenbach vier Warnbaken in deren Halterungen in Brand gesetzt sowie zwei Dixie-Toiletten umgeworfen.
Durch die hinzugerufene Feuerwehr Hetzerath konnte der Brand schnell gelöscht werden.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Eingriff in den Straßenverkehr, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung
Weiterhin wurden durch unbekannte Täter am Ortseingang Erlenbach vier Warnbaken in deren Halterungen in Brand gesetzt sowie zwei Dixie-Toiletten umgeworfen.