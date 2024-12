Einbrüche in Trier

Zwischen Montag, 16. Dezember, 0 Uhr, und Mittwoch, 18. Dezember, 5 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Trauf auf und verschafften sich so Zutritt.

Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld.



Zwischen Samstag, 21. Dezember, 9:30 Uhr, und Montag, 23. Dezember, 6:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Friedhofs in der Straße an der Hospitalsmühle. Sie entwendeten verschiedenes Werkzeug und flüchteten unerkannt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



