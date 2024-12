Einbruchsdiebstahl

In der vergangenen Nacht verschafften sich um ca. 00.40 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur Tankstelle in der dortigen Hauptstraße 1 und entwendeten nach derzeitigem Erkenntnistand wahrscheinlich u. Zigaretten. Nach der Tat verließen die Täter das Tankstellengelände mit einem weißen Transporter, welcher eine schwarze Plane hatte, zunächst einmal in Richtung Ortsmitte Olzheim.

Olzheim (ots) -



In der vergangenen Nacht verschafften sich um ca. 00.40 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur Tankstelle in der dortigen Hauptstraße 1 und entwendeten nach derzeitigem Erkenntnistand wahrscheinlich u.a. Zigaretten.



Nach der Tat verließen die Täter das Tankstellengelände mit einem weißen Transporter, welcher eine schwarze Plane hatte, zunächst einmal in Richtung Ortsmitte Olzheim. Die weitere Fluchtrichtung ist aktuell nicht bekannt.



Sachdienliche Hinweise sind telefonisch oder via Email an die Polizeiinspektion Prüm zu richten; 06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell