Zur Höhe der Beute können bislang keine Angaben gemacht werden.
Zeugen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben oder auch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Hermeskeil, 06503/9151-10 oder dem Kriminaldauerdienst in Trier, 0651/9834-3390 in Verbindung zu setzen.
Einbruchsdiebstahl in Kfz-Werkstatt