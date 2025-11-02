Bislang unbekannte Täter drangen in das dortige, mittlerweile privat genutzte Gebäude ein und entwendeten Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Einbruchsdiebstahl in ehemaliges Tennis-Clubhaus
Bislang unbekannte Täter drangen in das dortige, mittlerweile privat genutzte Gebäude ein und entwendeten Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich.