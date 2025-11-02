Einbruchsdiebstahl in ehemaliges Tennis-Clubhaus

Im Tatzeitraum vom 27.10.2025 bis 01.11.2025 kam es in Waxweiler auf dem ehemaligen Tennis-Gelände zu einem Einbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter drangen in das dortige, mittlerweile privat genutzte Gebäude ein und entwendeten Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



