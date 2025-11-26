Einbruchsdiebstahl im Gewerbegebiet Weinsheim - Metallwaren, Werkzeuge und PKW entwendet





Aus dem Gebäude wurden hochwertige Metallwaren, verschiedene professionelle Werkzeuge sowie ein kompletter Pkw entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf den mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.



Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



