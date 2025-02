Einbruchsdiebstahl aus einem Rohbau in Jünkerath

Im Tatzeitraum von Sonntag, 09.02.2025, 23:30 Uhr bis Montag, 10.02.2025, 01:30 Uhr ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl aus einem Rohbau in der Bahnhofstraße in Jünkerath.





Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu dem Rohbau, indem er einen Bauzaun auf der rückwärtigen Seite des Geländes aus seiner Befestigung löste.



Im Anschluss entwendete der Täter mehrere Heizlüfter.



Nach der Tat entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



