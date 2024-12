Einbruch in Handyladen

Am Sonntag, 29. Dezember, zwischen 1:25 Uhr und 1:39 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Bürofenster in den Verkaufsraum eines Handyladens in der Nagelstraße ein und entwendeten dort mehrere hochwertige Mobiltelefone und Bargeld.