Einbruch in Einfamilienhaus

In dem Zeitraum vom 13.11.2025 bis zum 17.11.2025 kam es in der Eichenstraße in Zell (OT Barl) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Hierbei gelangten der oder die Täter durch den Garten zum rückwärtigen Teil des Gebäudes. Dort wirkten sie augenscheinlich auf eine Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Eichenstraße/angrenzenden Straßen gemacht haben, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 in Verbindung zu setzen.



