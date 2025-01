Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstagmittag, 14.01.2025, suchten Einbrecher zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Straße Im Mühlenweg in Eckfeld ein Einfamilienhaus auf.

Die unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten durch ein Bürofenster in das Anwesen. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten mehrere Wertgegenstände, darunter überwiegend Erbschmuck.



Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Bereich.



Hinweise zur Tat, möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Tel.-Nr. 06571/9500-0 oder per E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de



