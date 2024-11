Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen dem 14.10.2024 und dem heutigen 24.10.2024 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße im Bitburger Stadtteil Mötsch ein.



Bei der Tat wurden Schmuck und Bargeld erbeutet.

Die Bewohner waren während der Tatausführung urlaubsbedingt abwesend.

Am Gebäude entstand durch die Tatausführung ein hoher Sachschaden.

Aufgrund der Spurenlage dürfte die Tat schon einige Tage zurückliegen.

Ob ein Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Delikten in der Region besteht, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft.

Mögliche Zeugen, welche im tatrelevantem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Waldstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell