Einbruch in Einfamilienhaus: Hohe Summe erbeutet

Am Samstagnachmittag, dem 12. Oktober, zwischen 13:40 Uhr und 16:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Diedesbach" in Idar-Oberstein.