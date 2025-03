Einbruch in einen Betrieb in Bengel

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28.02.2025 - 01.03.2025, stiegen bislang unbekannte Täter in eine Metallbau Firma in der Straße "Zur Schleif" in Bengel ein und entwendeten hier einen 3D-Laser Scanner inkl.