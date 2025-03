Einbruch in Altenzentrum

In der Nacht von Dienstag, dem 18. März, 18:15 Uhr auf Mittwoch, den 19. März, 6:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Altenzentrum in der Engelstraße und durchsuchten die dortigen Verwaltungsräumlichkeiten.

Die Täter entwendeten eine niedrige zweistellige Summe Bargeld.

Der entstandene Sachschaden hingegen beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell