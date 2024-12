Einbruch bei Motorgeräte-Fachhandel

Am Sonntag, 15. Dezember, gegen 4:05 Uhr, schlugen drei unbekannte Täter mit einem Stein die Fensterscheibe eines Fachhandels für Motorgeräte in der Nikolaus-Theis-Straße ein.

Über die zerstörte Scheibe gelangten die Täter ins Innere des Ladens, wo sie Gartengeräte und Bargeld entwendeten.



Die Tatverdächtigen flüchteten mit zwei Fahrzeugen: einem silbernen VW Caddy, möglicherweise mit gelbem Kennzeichen, und einem weiteren schwarzen PKW. Beide Fahrzeuge verließen den Tatort in Richtung Eurener Straße.



Die Täter hielten sich mit beiden Fahrzeugen vermutlich schon seit etwa 3:20 Uhr im Nahbereich der Tatörtlichkeit auf.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



