Einbruch auf dem Petrisberg

Der oder die Täter beschädigten die Glasscheibe der Terrassentür, gelangten so ins Haus und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
