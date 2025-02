Dreister Taschendiebstahl in der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein

Am 08.02.2025 gegen 12:00 Uhr kam es auf Höhe der Otto-Decker-Straße 1 in 55743 Idar-Oberstein zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 22-Jährigen.

Während der Geschädigte seinen Einkauf in seinen PKW verlud, nutzte der Täter die Gelegenheit aus und entwendete dem Geschädigten dreist und mit nur einem Griff die Geldbörse (mit Bargeld in einem höheren dreistelligen Bereich) aus der hinteren Hosentasche des Geschädigten. Im Anschluss der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Fußgängerzone/ Marktplatz. Trotz Verfolgung durch den Geschädigten konnte der Täter unerkannt flüchten.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, ca. 180 cm groß, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, dunkle Bekleidung. Auffällig war, dass der Täter einen grau-grünen Mund-Nasen-Schutz trug.



Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters.



Daher die Frage: Wer kann Hinweise zu der Identität des Täters geben? Gibt es Zeugen, die die Tat beobachtet haben?



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein erbeten.



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0



E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



