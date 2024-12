Dreister Diebstahl

Am Morgen des 09.12.2024 gegen 05.30 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Autofelgen und Stoßstangen vom Firmengelände einer Autofirma in der Industriestraße in Arzfeld.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhren die Täter mit einem silberfarbenen geschlossenem Transporter mit schwarzen Doppelstreifen mittig auf der vorderen Fahrzeughaube und Senkrecht am Heck herablaufend auf das Firmengelände des Autohauses auf. Dort luden sie die Felgen und Stoßstangen in den Transporter und verließen kurze Zeit später wieder das Firmengelände in Richtung Ortsmitte von Arzfeld.

Es handelte sich um männliche Täter. Der Fahrer des Transporters trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose. Sein Beifahrer trug eine rote Jacke und eine blaue Hose. Auffällig ist die Lackierung des Transporters. Hinweise auf die Täter, die Fahrtrichtung und den Verbleib des Transporters werden an die Polizei Prüm erbeten.



Durch den Diebstahl ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden.



