Dieseldiebstahl in Pittenbach

In der Zeit von Samstag, 19.10.2024, 08:00 Uhr und Montag, 21.10.2024, 15:30 Uhr kam es in Pittenbach zu einem Dieseldiebstahl aus einem Radlader.

Dieser stand auf einem Privatparkplatz von der Durchfahrtsstraße aus nicht sichtbar. Unbekannte Täter betraten das Grundstück unbefugt und ergatterten etwa 70 Liter Diesel.

Ein Zusammenhang könnte zu einem Diebstahl aus einem Bagger bestehen. In der Zeit von Freitag, 18.10.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 17:00 Uhr wurde aus diesem eine Akku-Flex der Marke Makita entwendet, nachdem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Der Bagger stand etwas außerhalb der Ortschaft Pittenbach.

Aufgrund der örtlichen Nähe ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen.

Die Polizei Prüm bittet mögliche Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551 942-0 zu melden.



