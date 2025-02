Dieseldiebstahl aus Baumaschine

In der Zeit von Freitag, 07.02.2025, 15:30 Uhr, bis Montag, 10.02.2025 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer in Malborn am Sportplatz abgestellten Baumaschine mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff, indem sie den Tankdeckel gewaltsam öffneten.