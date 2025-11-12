Hierbei seien zwei Personen unter dem Vorwand, den Heizungsstand ablesen zu wollen, in die Wohnung einer älteren Frau gegangen. Hierbei sei diese von einem der beiden in ein Gespräch verwickelt worden, während der zweite die Gelegenheit nutzte, Geld zu entwenden.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht in solchen Fällen und empfiehlt, sich einen Ausweis zeigen zu lassen und unter Umständen beim entsprechenden Anbieter anzurufen. Bei Verdachtsfällen sollte in jedem Fall die Polizei hinzugezogen werden.



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

06531 95270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell