Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Vermutlich in der Zeit vom 29.11.2025 17:00 Uhr bis zum 03.12.2025 08:00 Uhr kam es in einer Parzelle zwischen Nimsreuland und Gesotz zum Diebstahl von ca. 40 Weihnachtsbäumen. Die entwendeten Bäume hatten eine bestimmte Größe, wurden vor Ort vorselektiert und dürften mit landwirtschaftlichem Gerät abtransportiert worden sein.