Diebstahl von Portemonnaie aus dem Einkaufskorb





Hier war sie mit Einkäufen beschäftigt und hatte ihre Geldbörse in ihrem Einkaufswagen hinterlegt.



In einem unbeobachteten Moment gelang es einem bisher unbekannten Täter die Geldbörse aus dem Einkaufswagen zu entwenden.



Im Anschluss konnte der Täter zudem noch Geld vom Konto der Geschädigten abbuchen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Die Polizei gibt Tipps, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper.

Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

Hantieren Sie nie offen mit Bargeld.

Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.

Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihren Taschen, legen Sie diese nie unbeaufsichtigt ab.

Lassen Sie ihre Geldbörse nie offen liegen.

Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf.



Weitere Tipps erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Dienststelle und auf unserer Homepage.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell