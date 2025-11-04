Diebstahl von Kupferkabeln auf einer Baustelle





Hier entwendeten die Täter etwa 500 Meter Kupferkabel von einer großen Kabeltrommel.



Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.



Aufgrund der Menge des entwendeten Materials dürfte ein Abtransport mittels Fahrzeugs erfolgt sein.



Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich spurentechnisch aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



