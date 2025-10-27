Hierbei verschafften sie sich Zutritt zu einem Raum, indem diverse Baumaschinen und - geräte gelagert waren.
Diese Gegenstände wurden allesamt durch die Täter entwendet.
Es entstand Sachschaden im niederigen, fünfstelligen Bereich.
Hinweise auf den / die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, entgegen.
Diebstahl von Bauwerkzeugen