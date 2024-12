Diebstahl von Baumaschinen und Kraftstoff von Firmengelände

Am Montagmorgen, dem 23.12.2024 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen circa 04:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt auf einem Firmengelände in der Ortslage Dienstweiler.

Durch bislang unbekannte Täter wurde an mehreren Baumaschinen Diesel abgepumpt. Zudem wurden diverse Arbeitsmaschinen und Baugeräte vom Firmengelände entwendet.

Der Schadenswert beläuft sich auf circa 13000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um mindestens drei Täter, die mit Pkw und Anhänger unterwegs gewesen sein könnten. Nach Durchführung der Tathandlung wurde das Firmengelände in Fahrtrichtung Hoppstädten-Weiersbach verlassen.



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.



