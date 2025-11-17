Diebstahl Ortstafel Prüm in Wenzelbachstraße

Durch bislang unbekannte Täter wurde das Schild mitsamt Halterung abgesägt.
Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Zeugen, die im Zeitraum um den 01.11.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Durch bislang unbekannte Täter wurde das Schild mitsamt Halterung abgesägt.