Diebstahl - Ortstafel Jucken





Seitens der Polizeiinspektion Prüm wird ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.



Zeugen, die bis zum Zeitraum des 15.09.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortseingangs Jucken wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pi.pruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell