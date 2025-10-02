Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.
Der oder die Täter verließen die Örtlichkeit im Anschluss unerkannt.
Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet, Hinweise zu unbekannten Tätern oder zum Tathergang telefonisch unter der 06503/91510 oder per Mail unter www.pihermeskeil@polizei.rlp.de mitzuteilen.
Diebstahl mehrerer Gartenstühle sowie eines Schirmständers
