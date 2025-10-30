Ein bislang unbekannter Täter brach das Schloss der Kasse auf und entwendete das darin befindende Bargeld.
Bereits am 19.10.2025 ereignete sich ein gleichgelagerter Vorfall in demselben Geschäft. Auch hierbei wurde das Schloss aufgebrochen und Geld entwendet.
Zeugen, die den Tatzeitraum näher eingrenzen oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Zell
Telefon: 06542 9867-0
pizell@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl in Selbstbedienungsladen in Bad Bertrich - Polizei bittet um Hinweise