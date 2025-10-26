Diebstahl eines Rollers, Auffinden des entwendeten Rollers bereits am 15.10.2025



Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte Täter diesen offensichtlich nicht mehr fahrtüchtigen und "schrottreifen" Motorroller der Marke "Jinan Qingqi Motorcycle" im dortigen Waldgebiet entsorgt hatten.

Glücklicherweise befanden sich keine Betriebsstoffe mehr im Fahrzeug, so dass hierdurch keine Umweltschäden zu befürchten sein dürften.



Zwischenzeitlich ergaben die Ermittlungen und eingegangenen Hinweise, dass der Roller im Bereich der Straße Schneidering in Wittlich zuvor entwendet worden war.

Der Eigentümer hatte sich zwischenzeitlich gemeldet.



Der Roller wurde vor Ort geborgen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell