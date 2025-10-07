Diebstahl eines Kinderscooters

Am Montag, den 06.10.2025 zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein Kinderscooter, welcher morgens am Fahrradständer der Georg-Meistermann-Grundschule in Wittlich abgestellt worden war, durch unbekannte Täter entwendet.

Der Kinderscooter konnte später in Wittlich in der Neustraße - Ecke Burgstraße aufgefunden werden.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Christian Köb, PHK

Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PIWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell