Diebstahl eines Fahrradreifens in Pittenbach

In der Zeit von Freitag, 18.10.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 15:00 Uhr haben unbekannte Täter aus einem Gartenhaus unweit des Fahrradweges zwischen Pittenbach und Watzerath den Vorderreifen eines Mountainbikes entwendet.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Anwohner um Wachsamkeit in der dunklen Jahreszeit.



Zeugen können sich für Hinweise stets an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551 942-0 wenden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell