Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte das E-Bike vor die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Höhe der Hausnummer 22 ab und sicherte es nicht ausreichend gegen eine Wegnahme.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1450 Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782 9910
PiBirkenfeld@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl eines E-Bikes mit Mofa-Optik in Birkenfeld
