Diebstahl einer Rüttelplatte

Im Zeitraum 14.11.2025 bis 17.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle im Bereich der Lise-Meitner-Straße 18 in Wittlich und entwendeten hier eine dort abgestellte Rüttelplatte der Marke Ammann.





Der Abtransport erfolgte mit Sicherheit mittels eines Transportes oder eines Fahrzeuges mit Anhänger.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell